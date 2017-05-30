Російський банк почав операцію із захоплення контролю над українським ринком комплексних добрив

Підконтрольний Кремлю російський банк ВТБ почав операцію із захоплення контролю над українським ринком комплексних добрив. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Оligarh.

Як з'ясувалося, стараннями української «дочки» російського Банку ВТБ ця фінансова структура близька до повної монополізації українського ринку після того, як наприкінці березня 2017 року стало зрозуміло, що до Ostchem опального олігарха Дмитра Фірташа, яка заклала в російському «Газпромбанку» свої азотні заводи за борги в кілька мільярдів доларів, додасться і один з найбільших виробників комплексних фосфоровмісних добрив, аналогів яких в Україні не випускається.

Мова йде про ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» (м. Кам'янське). Єдиним конкурентом ДЗМУ по ряду позицій є «Сумихімпром», що знаходиться у процедурі санації і контрольований менеджерами все того ж Фірташа.

З'ясувалося, що ДЗМУ, яким володіє харківський бізнесмен Сергій Лесковський, в травні 2011 року взяв в кредит ВТБ в розмірі $30 млн. Поручителем за кредитним договором виступало ТОВ «Украгрохімхолдинг», також належить пану Лесковскому, яке віддало в заставу банку за двома договорами в цілому 85% акцій ДЗМУ. Крім того, у кредитних відносинах з ВТБ брав участь ще ряд підприємств бізнесмена — ТОВ «Интерхитрейдинг» і ТОВ «Фосфат».

Як нагадують журналісти, проблеми з погашенням кредиту у ДЗМУ почалися в 2013 році, а вже станом на 23 січня 2015 року борги заводу, урахуванням пені і штрафів, склали близько $32 млн. Хоча підприємство до цього встиг погасити близько $5 млн. тіла кредиту, та ініціював переговори з банком про реструктуризацію заборгованості. Однак ВТБ вирішив не йти на поступки і затіяв судові розгляди з боржником, прагнучи забрати заставлене в рахунок боргу майно. А в травні 2016 року ВТБ домігся арешту всього майна ДЗМУ у межах суми стягнення більш 761 млн, наклавши арешт на більшість його рахунків і знаходяться на складах добрива.

До успіху Лесковского медійники віднесли те, що оцінювачі так і не змогли оцінити вартість пакета акцій, переданих у заставу, що залишало йому гіпотетичні шанси зберегти хоча б якийсь вплив на виробника добрив.

Однак, як стало відомо, банку, підконтрольному російському держбанку, цього здалося мало, і ВТБ вирішив збанкрутувати ДЗМУ, щоб отримати контроль над його цілісним майновим комплексом.

Позов про порушення справи про банкрутство ПРАТ «ДЗМУ» був поданий ВТБ в листопаді минулого року, а в грудні Госпсуд Дніпропетровської області відмовив позивачу, оскільки він не надали на вимогу суду розрахунки заборгованості. У січні 2017 р. апеляційна інстанція задовольнила цінних аргументів ВТБ і повернула справу на стадію підготовчого засідання. А днями Вищий господарський суд вирішив не вставати на сторону боржника, відмовившись приймати його касацію.

Таким чином, суди фактично благословили поглинання кремлівськими банкірами одного з провідних виробників комплексних добрив в Україні, постійними клієнтами якого є компанії з 25 країн світу. Ще один «подарунок» заводу днями підніс Госпсуд Дніпропетровщини, відмовившись зняти арешт з добрив, вироблених підприємством і підготовлених до відвантаження покупцям.

За даними ЗМІ, вигідно продати ДЗМУ у ВТБ навряд чи вийде. Куди більше шансів, що підприємство поповнить ряди простоюють хімічних гігантів горлівського «Стиролу» і сєверодонецького«Азоту» Фірташа.

Втім, дії ВТБ наштовхують на думку, що якщо банк і перепродасть цей актив, то покупцем стане хтось із найближчого оточення Путіна.