Гривня на міжбанку "поступилася" долару копійкою

У вівторок, 30 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,36/26,39 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5699/29,5868 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,3766 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 190 угод на суму 78,76 мільйона доларів.