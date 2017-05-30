Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,35 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 31 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США -2635,2778 (30 травня – 2638,7789)

100 EUR – 2944,3959 (30 травня – 2952,2658)

10 RUR – 4,6628 (30 травня – 4,6531)

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,29/26,32 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4182/29,4520 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3528 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 540 угод на суму 274,88 мільйона доларів.