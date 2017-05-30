Нацбанк скасував кілька валютних обмежень

Національний банк України з 31 травня скасовує заборону на купівлю клієнтами банків валюти за наявності власної валюти на рахунках у сумі понад еквівалент 100 тис. дол. США.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №44.

Згідно з документом, з 12 червня регулятор скасовує обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України, які раніше були обмежені сумою в 150 тис. грн на місяць.

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Крім того, з 12 червня банкам дозволено обмін валюти без обмежень щодо груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів. Досі такі операції проводилися лише в межах однієї групи класифікатора.

Водночас Нацбанк вирішив зберегти вимогу про обов'язковий продаж валютних надходжень на користь юридичних осіб на рівні 50%.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

У даний час продовжує діяти ряд обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тис. грн на день.