Проект бюджету ЄС на 2018 рік передбачає витрати на рівні 145,4 мільярдів євро

Європейська комісія у вівторок, 30 травня, оприлюднила проект бюджету Євросоюзу на 2018 рік, пише Deutsche Welle.

У комюніке відомства повідомляється, що наступного року планується витратити 145,4 мільярди євро, що на вісім відсотків більше за показник 2017 року. 94 відсотка коштів піде на нові програми, намічені на період 2014-2020 років, решта - на завершення попередніх проектів Євросоюзу.

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Єврокомісія обіцяє, що розвиватиме досягнення попередніх років, зокрема щодо подолання кризи біженців як у ЄС, так і за його межами. У проекті бюджету-2018 на питання міграції та безпеки закладено 4,1 мільярда євро. Брюссель також планує запобігати появі біженців грошовою допомогою на розвиток, зокрема, Лівану, Йорданії та Сирії. Єврокомісія наголосила, що особливу увагу приділить безпеці через попередження злочинів та посилення співпраці правоохоронців країн-членів. 90 мільйонів євро виділяється на інновації в обороні.

"Ми хочемо упевнитися, що дедалі більше молодих європейців зможуть знайти роботу, що дедалі більше ключових інвестицій робитиметься на місцях", - заявив єврокомісара з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günter Oettinger). Програма працевлаштування молоді отримає додатково 1,2 мільярда євро у 2017-2020 роках, 233 мільйона євро з яких - 2018 року. На популярну освітню програму Erasmus+ планують виділити 2,3 мільярда євро, майже на 10 відсотків більше ніж у поточному році.

У Єврокомісії також вказали, що процеси Brexit не зашкодять бюджетові, оскільки у 2018 році Великобританія залишатиметься членом ЄС. Утім, Лондон матиме право вето на головний кошторис Євросоюзу.