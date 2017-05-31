Дефіцит зовнішньої торгівлі скоротився на 11%

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-квітні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 1,595 млрд дол., що на 11% нижче дефіциту за січень-квітень 2016 року на рівні 1,793 млрд дол.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-квітень в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року знизився на 2,3% - до 2,163 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс на 34,9% – до 568 млн дол.

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За даними НБУ, в квітні дефіцит зовнішньої торгівлі склав 360 млн дол., у тому числі дефіцит торгівлі товарами – 478 млн дол., профіцит торгівлі послугами – 118 млн дол.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 млн дол., що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 млрд дол.

У той же час, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 млрд дол.