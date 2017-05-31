Фіскальна служба пояснила пожорсткішання правил ввезення товарів відомих брендів

Державна фіскальна служба України пояснила жорсткість ввезення в країну товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, боротьбою з контрафактом на вимогу правовласників або їх представників. Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на директора Департаменту організації митного контролю ДФС Олексія Василенка.

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"Такі обмеження застосовуються тільки в разі, якщо продукція контрафактна або якщо її походження не вдалося встановити", - цитуються у повідомленні слова Василенка.

Василенко також підкреслив, що, відповідно до Митного кодексу України, всі надходження проходять обов'язкову перевірку, а правовласнику надається можливість визначити, чи є даний товар оригінальним.

"У разі встановлення контрафактності товар не потрапляє на митну територію України. А за відсутності порушень прав інтелектуальної власності правовласник інформує митницю про можливість відновлення митного оформлення такого товару", - сказав Василенко.

Він зазначив, що така процедура застосовується в Україні вже багато років.

"З одного боку, вона захищає права споживачів на отримання якісного оригінального товару, з іншого боку, захищаються авторські права виробника", - сказав представник ДФС.

Василенко спростував інформацію про те, що митницям дано вказівку забороняти фізичним особам ввезення в Україну товарів, права на торговельні марки яких заявлені у митному реєстрі.

"Зазначене не відповідає дійсності, оскільки митницям такі вказівки ні усно, ні письмово від ДФС не надходили", - зазначив Василенко.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 травня, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot поширив інформацію про блокування українськими митними органами ввезення до країни товарів більш ніж 1000 торгових марок, включених до митного реєстру. Серед них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance , Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші відомі бренди.