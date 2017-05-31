Кабмін погіршив прогноз з інфляції та зростання економіки в 2017 році

Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції – до 12,9% з 8,1%.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"У проекті постанови закладається зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%, індекс споживчих цін – 12,9%, номінальна заробітна плата без коригування на індекс споживчих цін – зростання на 29,4%", – сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

За словами Кубіва, коригування пов'язана з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх факторів.

"З моменту останнього прогнозу макропоказників на 2017 рік пройшов майже рік. За цей час сформувався ряд вагомих факторів, що обумовлюють коригування, а саме: введення економічних санкцій Україною, підвищення рівня мінімальної зарплати, зміна прогнозу динаміки цін на ключові товари українського виробництва. Крім того, обсяги виробництва промислової і сільськогосподарської продукції та обсяги зростання номінального ВВП в 2016 році виявилися більшими, ніж прогнозовані на минулий рік. Ці фактори і зумовили коригування прогнозних показників", – зазначив міністр.

Крім того, уряд затвердив прогноз макроекономічних показників на 2018-2020 роки. В базовому сценарії, який буде використаний для розрахунку показників бюджету, зростання ВВП в 2018 році прогнозується на рівні 3%, в 2019 році – 3,6%, а в 2020 році – 4%.

При цьому оптимістичний сценарій, розроблений урядом, передбачає зростання в 2018 і 2019 роках на рівні 4%, а в 2020 році – 5%. Консервативний же сценарій передбачає зростання в 2018 році на 1,2%, в 2019-му – на 1%, а в 2020 році – на 1,7%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін закладав зростання економіки України в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і середньорічний курс гривні 27,2 грн за долар.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018-му – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.