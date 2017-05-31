Гройсман доручив МВС перевірити махінації з фіктивним ПДВ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову перевірити підготовлений Державною службою фіскальної список компаній, які можливо здійснювали операції з фіктивними ПДВ, що призвело до збитків бюджету на суму в сотні мільйонів гривень.

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Відповідне доручення Гройсман дав у ході засідання уряду.

"Я наполягаю на тому, щоб по суб'єктам господарювання (аналітику щодо можливого фіктивного ПДВ - УНІАН) передати в МВС. Є доручення", - сказав прем'єр-міністр.

"Що таке фіктивний ПДВ? Це кошти, які злочинці, паразитуючи на податковій системі, нараховували собі з повітря. Тобто, цього ПДВ не було. І таким чином з бюджету вимивалися сотні мільйонів гривень, які належали українському народу", - додав прем'єр.

Присутній на засіданні уряду в. о. голови ДФС Мирослав Продан зазначив, що після запровадження з 1 квітня в тестовому режимі нового механізму відшкодування податку на додану вартість, який дозволяє в автоматичному режимі аналізувати податкові накладні та наявність ризиків за ним, кількість фіктивних накладних скоротилася в кілька разів.

"Зараз тестовий режим не зупиняє реєстрацію фіктивних накладних, але все одно динаміка зменшення формування фіктивного ПДВ дивовижна. Якщо в березні обсяг можливого фіктивного ПДВ склав майже 980 мільйонів гривень, то у квітні після впровадження нової системи вже 291 мільйон гривень", - сказав він.

У свою чергу міністр внутрішніх справ запропонував Продану після засідання уряду передати в МВС інформацію про таких схемах.

"Поїхали після засідання до мене напишемо відповідні заяви, і цих людей будемо арештовувати. У нас гелікоптерів вистачить. Це не жарт", - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня 2017 року система автоматичного блокування накладних ПДВ з ознаками фіктивності працює в тестовому режимі, повноцінно запрацює з 1 липня 2017 року.