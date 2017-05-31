У ДФС пов'язують "нагнітання" теми ввезення в Україну брендових речей з перевіркою інтернет-магазинів

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан пов'язує форсування в засобах масової інформації даних про перешкоджання ввезення брендових речей, придбаних громадянами в зарубіжних інтернет-магазинах, з перевірками у ряді інтернет-магазинів і поштових сортувальних станцій, де відбувається розмитнення поштових відправлень.

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Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"Протягом вчорашнього дня в засобах масової інформації було озвучено, що керівництвом ДФС вжито низку заходів щодо перешкоджання ввезення на територію країни брендових речей і так далі. Ми на офіційному сайті опублікували свою позицію з цього питання. Але я не розумію, чому такий резонанс набула ця інформація. Це процедура, яка функціонувала і продовжує функціонувати, вона передбачена Митним кодексом, так і міжнародними конвенціями. Дізнавшись першоджерело цієї інформації, я це пов'язую з тим, що Державною службою фіскальної проводиться ряд заходів, пов'язаних з мережами інтернет-магазинів, а також з сортувальними станціями, де відбувається розмитнення міжнародних поштових відправлень. Ось і все, що я озвучив по даному напрямку", - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 травня, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot поширив інформацію про блокування українськими митними органами ввезення в країну товарів більш ніж 1000 торгових марок, включених до митного реєстру. Серед них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші відомі бренди.

Державна фіскальна служба України пояснила посилення ввезення в країну товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, боротьбою з контрафактом на вимогу правовласників або їх представників. Відповідні заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності, відповідно до Митного кодексу, є обов'язком ДФС.