Вінниччину з робочим візитом відвідала делегація представників турецької компанії

30 травня 2017 року в приміщенні обласної державної адміністрації відбулась офіційна зустріч першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гижка з делегацією представників компанії КРК, Турецька Республіка на чолі з власником та членом правління компанії КРК Озгюном Каракуллукчу, передає прес-служба Вінницької ОДА.

У зустрічі також взяли участь директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації Сергій Волков, начальник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Корольчук, заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Інесса Ратушняк, заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський.

Головною метою візиту делегації представників компанії КРК є ознайомлення з інвестиційним потенціалом Вінницької області, обговорення можливостей для співпраці, перспективних напрямків та ініціатив, які представляють спільний інтерес для обох сторін та питання залучення іноземних інвестицій.

Під час зустрічі Андрій Гижко охарактеризував поточні показники Вінниччини як регіону, який стабільно розвивається:

«Вінницька область є лідером серед інших областей України за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства, м’яса, молока, плодово-ягідної продукції. Кожен четвертий кілограм цукру виробляється саме в нашій області. На території регіону розміщено досить багато потужних підприємств: ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Аграна Фрут Україна» та інші. Політику Вінницької обласної державної адміністрації спільно з міською радою можна охарактеризувати як «зняття абсолютно всіх бар’єрів для бізнесу».

В свою чергу, Владислав Скальський презентував економічний та інвестиційний потенціал міста Вінниця, розповів про розроблену Програму залучення інвестицій, Стратегію розвитку міста «Вінниця 2020» та найбільші впроваджені інвестиційні проекти.

Очільник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Корольчук розповів присутнім про стан автомобільних доріг в регіоні, зокрема двох великих магістралей М12 та М21, та подальші плани їх реконструкції.

У свою чергу, власник та член правління компанії КРК Озгюн Каракуллукчу презентував діяльність компанії та пріоритетні напрямки її діяльності, а також окреслив можливі перспективи подальшої співпраці.

На завершення зустрічі заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Гижко висловив делегації представників компанії КРК сподівання на можливу подальшу співпрацю.