ЄК вивчає шляхи поглиблення Європейського Економічного та Валютного Союзу

Єврокомісія вивчає шляхи поглиблення Європейського Економічного і Валютного Союзу після опублікування 1 березня 2017 року "Білої книги майбутнього Європи". Єврокомісія в даний час являє можливі шляхи подальшого поглиблення Європейського Економічного і Валютного Союзу Європи, як повідомляється в прес-релізі Єврокомісії, опублікованому сьогодні, 31 травня.

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"Представлений дискусійний документ ґрунтується на Доповіді п'яти президентів, опублікованої у червні 2015 року та призначеної як для стимулювання обговорення щодо Економічного і Валютного Союзу, так і для сприяння досягненню загального бачення його майбутньої форми. Враховуючи думки членів ЄС і європейських органів влади, документ викладає конкретні кроки, які можуть бути вжиті до європейських виборів в 2019 році, а також низку дій на наступні роки, коли архітектура Економічного і Валютного Союзу буде побудована", - говоритсяв повідомленні.

За словами віце-президента ЄК Валдіса Домбровскіса, Євровалюта є одним з найбільш значних досягнень сучасної Європи. "Це набагато більше, ніж просто валюта. Вона була задумана як обіцянка процвітання. Щоб зберегти цю обіцянку для майбутніх поколінь, нам необхідно політичну мужність, щоб працювати над зміцненням і завершенням Європейського Економічного і Валютного Союзу. Сьогоднішній доповідь пропонує різноманітні ідеї, покликані допомогти виробити спільне бачення щодо євро, а також конкретні кроки для його досягнення", - заявив Домбровскіс.

У свою чергу, П'єр Москович, Єврокомісар з економічних та фінансових питань, податків і митних правил, заявив: "Євро вже є символом єдності та гарантією стабільності для європейців. Тепер нам потрібно зробити його двигуном спільного процвітання. Лише скасувавши соціальні розбіжності в єврозоні, ми зможемо перемогти небезпечний популізм, який вони підігрівають. Настав час завершити розпочатий в Маастрихті шлях до справжнього економічного і валютно-грошового союзу, з сильними інститутами і демократичної підзвітністю".

Визнаючи, що євро об'єднує 340 мільйонів європейців і є другою найбільш вживаною валютою по всьому світу, Єврокомісія вважає, що криза, яку пережила єврозона в останні роки, означає, що вона не завжди сприймається як така. Тим не менш, громадська підтримка євровалюти сьогодні найвища з 2004 року (72% громадян країн-членів ЄС висловлюють їй своє схвалення). Як повідомляє Єврокомісія, члени ЄС і європейські інституції ухвалили жорсткі політичні рішення, з метою зберегти цілісність євро і уникнути гіршого, і ці реформи показують реальні результати. "Тим не менш, криза ще не закінчилася, оскільки рівень безробіття залишається високим. Щоб дати громадянам ще більше, керування євро потребує подальшої реформи," - йдеться в повідомленні.

Варіанти, запропоновані в аналітичному документі, покликані допомогти сформувати широкий консенсус щодо того, як вирішувати актуальні завдання та надати новий імпульс дискусій з цих питань.

Просування вперед передбачає прийняття заходів у трьох ключових областях, заявляє Єврокомісія.

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В першу чергу, мова йде про завершення формування Фінансового Союзу.

Пропоновані кроки включають в себе завершення формування Банківського Союзу та досягнення прогресу в справі скорочення і розподілу ризиків у банківському секторі з прийняттям заходів щодо перетворення європейських банків в ще більш гнучкі установи. Також наголошується важливість створення Союзу Ринків Капіталу.

Ще однією сферою, в якій необхідні рішучі заходи, Єврокомісія називає досягнення більш інтегрованого Економічного і Фінансового Союзу.

Члени ЄС могли б зміцнити вже існуючі елементи, такі як Європейський семестр по координації економічної політики або зв'язок фінансової підтримки з бюджету ЄС зі структурними реформами. Члени ЄС також можуть прийняти рішення про поліпшення потенціалу макроекономічної стабілізації єврозони. У документі викладаються кілька варіантів комплексу необхідних заходів, які будуть розглянуті Єврокомісією.

Єврокомісія також вважає першочерговим завданням закріплення демократичної підзвітності та зміцнення інститутів єврозони.

Для зміцнення Економічного та Валютного Союзу, члени ЄС повинні прийняти ідею розподілу обов'язків і прийняття рішень з питань єврозони в рамках загальної правової бази. Мета може бути досягнута шляхом прийняття Евродоговоров, залучення Євроінституцій, використання міжурядового підходу або, як це робиться на сьогоднішній день, поєднання даних інструментів. Подальша політична інтеграція може включати переосмислення балансу між Єврокомісією і Єврогрупи, а також призначення постійного голови Єврогрупи. Крім того, може йти мова про об'єднання зовнішнього представництва єврозони. Громадська дискусія також включає в себе ідею створення Казначейства єврозони, можливо, з формуванням бюджету єврозони, а також Європейського Валютного Фонду. Ці питання можуть бути розглянуті на більш пізньому етапі поглиблення Економічного і Валютного Союзу в рамках ЄС.