"Укрзалізниця" отримала майже 100 мільйонів прибутку проти збитку роком раніше

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" в січні-квітні 2017 року отримала чистий прибуток у розмірі 96,2 мільйона гривень проти 1,7 мільярда гривень чистого збитку за аналогічний період 2016 року, повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Читайте також"Нафтогаз", "Укрзалізниця" та "Енергоатом" заборгували банкам 64 мільярди

"За 4 місяці 2017 року "Укрзалізниця", як свідчить звітність, отримала 96,2 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за відповідний період 2016 року фінансовий результат був збитковим – 1,7 мільярда гривень, а за 4 місяці 2015 року – збиток склав 666 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обсяги поточних податків і обов'язкових платежів у бюджет і державні цільові фонди "Укрзалізниці" за звітний період зросли на 358,8 мільйона гривень.

"Всього за 4 місяці 2017 року "Укрзалізниця" сплатила 4,9 мільярда гривень податків та платежів, у тому числі до державного бюджету – 1,7 мільярда гривень, у державні цільові фонди – 16,4 мільярда гривень і до місцевих бюджетів – 15,5 мільярда гривень", – цитує прес-служба голови правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Згідно з повідомленням, вантажообіг за 4 місяці цього року зріс на 8,3%, пасажирооборот – на 6,5%, продуктивність праці – на 5,3%, а середньомісячна зарплата – на 27,3%.

"За 4 місяці перевезено 110,5 мільйона тонн вантажів, що на 3,8% більше, ніж за відповідний період 2016 року. Послугами залізниць скористалися 63,9 мільйона пасажирів, що більше, ніж за 4 місяці 2016 року, на 2,3%", – цитує Балчуна прес-служба компанії.

При цьому в прес-службі відзначили, що компанія отримала 3,7 мільярда гривень збитку від виконання пасажирських перевезень.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості – чистий прибуток "Укрзалізниці" становила 303 мільйони гривень.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що з приходом Балчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці" шкоди економіці України за період з травня 2016 за січень 2017 року від незадовільної роботи компанії склав близько 50 мільярдів гривень.