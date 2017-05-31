Світовий банк повністю підтримує проект пенсійної реформи – Рева

Світовий банк (СБ) повністю підтримує підготовлений урядом проект пенсійної реформи в Україні і пропонує свою підтримку в його прийнятті.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду в середу з посиланням на лист голови Представництва СБ в Україні Сату Кахконен.

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"Я рада зазначити, що останній варіант проекту закону, підготовлений членами уряду, враховує наші попередні зауваження. Ми пропонуємо нашу повну підтримку в процесі його розгляду і прийняття. Дозвольте мені привітати ваш уряд з досягненням цієї важливої мети. Проект закону являє собою значне зусилля на шляху реформування української пенсійної системи, щоб повернути систему на стійкий фіскальний шлях, забезпечити соціальну справедливість і зміцнити стимули для участі в ній. Мої колеги і я чекаємо продовження нашої плідної співпраці", – зачитав Рева лист Кахконен.

Також міністр повідомив, що МВФ опублікує свою позицію щодо урядового проекту пенсійної реформи в найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 17 травня затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. Разом з тим, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 гривень.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій, яка прив'язує його до обсягу внесків у Пенсійний фонд протягом життя.