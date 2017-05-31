Фіскальна служба очікує зростання податкових надходжень на 28%

Державна фіскальна служба за підсумками січня-травня очікує, що до держбюджету надійде 300,3 мільярда гривень податкових і митних зборів, що на 28%, або на 65 мільярдів гривень, що більше показників аналогічного періоду минулого року. Про це в ході виступу під час засідання уряду повідомив в. о. голови ДФС Мирослав Продан.

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"Індикативні показники, доведені Міністерством фінансів на січень-травень, становлять 288 мільярдів гривень, і я вас запевняю, що вони будуть значно перевиконані, - сказав Продан. - Фактично надходження за 5 місяців очікуються на рівні 300,3 мільярда гривень, що більш ніж на 65 мільярдів гривень, або на 28%, більше відповідного періоду 2016 року".

При цьому він зазначив, що курсова різниця в 2017 році порівняно з аналогічним періодом 2016 року становить не більше 5%. За даними Продана, у травні до держбюджету буде перераховано понад 65 мільярдів гривень.

За його словами, зростання податкових надходжень пов'язаний із зростанням бюджетоутворюючих податків, таких як податок на прибуток, що дає підставу стверджувати про відновлення зростання економіки.

"У першому кварталі платники податку на прибуток задекларували рекордну суму понад 20 мільярдів гривень, що в 1,5 рази більше аналогічного декларування 2016 року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-квітні поточного року отримав 259,785 мільярда гривень доходів, що на 18,9% більше бюджетного розпису на цей період.

Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період на 51,1% вище показника за аналогічний період попереднього року.