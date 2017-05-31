Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2631,0335 (31 травня – 2635,2778)

100 EUR – 2952,2827 (31 травня – 2944,3959)

10 RUR – 4,6413 (31 травня – 4,6628)

Читайте такожНацбанк скасував кілька валютних обмежень

Як повідомляв УНІАН, 31 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,30/26,32 гривні/долар

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,5454/29,5626 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3103 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 530 угод на суму 300,56 мільйона доларів.