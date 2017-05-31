Держстат підрахував, які професії в Україні найприбутковіші (інфорграфіка)
18:43, 31 травня 2017Фінанси
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Найбільші зарплати – в авіаційному транспорті та страховій діяльності, найменші - в охороні здоров'я та сільському господарстві.
Ілюстрація REUTERS
Найбільше в Україні можна заробити у сфері фінансової та страхової діяльності. Середня зарплата таких фахівців становить майже 12 тисяч гривень, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на Держстат.
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"Розмір середньої зарплати в Україні коливається від 4,6 тисячі гривень до 11,8 тисячі гривень залежно від виду діяльності", - йдеться у повідомленні.
Найменші в Україні зарплати – у сферах харчування (4,6 тисячі гривень), у сільському, лісовому та рибному господарстві (4,8-5,1 тисячі гривень).
Найбільші зарплати – у сфері фінансової та страхової діяльності / gazeta.ua
Освітяни та медики заробляють теж не найбільше – до 5,3 тисячі гривень.
Найбільші зарплати – у сфері фінансової та страхової діяльності / gazeta.ua
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