Держстат підрахував, які професії в Україні найприбутковіші (інфорграфіка)

18:43, 31 травня 2017
Фінанси
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Найбільші зарплати – в авіаційному транспорті та страховій діяльності, найменші - в охороні здоров'я та сільському господарстві.

REUTERS

Найбільше в Україні можна заробити у сфері фінансової та страхової діяльності. Середня зарплата таких фахівців становить майже 12 тисяч гривень, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на Держстат.

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"Розмір середньої зарплати в Україні коливається від 4,6 тисячі гривень до 11,8 тисячі гривень залежно від виду діяльності", - йдеться у повідомленні.

Найменші в Україні зарплати – у сферах харчування (4,6 тисячі гривень), у сільському, лісовому та рибному господарстві (4,8-5,1 тисячі гривень).

gazeta.ua

Освітяни та медики заробляють теж не найбільше – до 5,3 тисячі гривень.

gazeta.ua

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Теги: #зарплата