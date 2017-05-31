IKEA підтвердила намір зайти на український ринок
Франшиза для України дійсно надана, але наразі немає точної дати щодо відкриття торгової мережі.
Шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA дійсно планує вийти на український ринок. Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Громадського.
«Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але наразі у нас немає точної дати щодо відкриття торгової мережі», — йдеться у повідомленні.
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IKEA давно намагалася зайти в Україну. Однак її спроби в 2005-му, 2008-му і 2015-му роках не увінчалися успіхом через корупцію і неможливість прозоро домовитися з місцевою владою про виділення земельних ділянок. IKEA - шведська транснаціональна корпорація, одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому.
Неофіційно присутність IKEA на місцевому ринку є позитивним сигналом для інших міжнародних інвесторів.