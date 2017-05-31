IKEA підтвердила намір зайти на український ринок

Шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA дійсно планує вийти на український ринок. Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Громадського.

«Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але наразі у нас немає точної дати щодо відкриття торгової мережі», — йдеться у повідомленні.

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IKEA давно намагалася зайти в Україну. Однак її спроби в 2005-му, 2008-му і 2015-му роках не увінчалися успіхом через корупцію і неможливість прозоро домовитися з місцевою владою про виділення земельних ділянок. IKEA - шведська транснаціональна корпорація, одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому.

Неофіційно присутність IKEA на місцевому ринку є позитивним сигналом для інших міжнародних інвесторів.