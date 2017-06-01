Держбюджет виконано з профіцитом у майже 20 мільярдів

Державний бюджет України за січень-квітень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 19,435 мільярда гривень проти 22,191 мільярда гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи держбюджету за цей період становлять 259,786 мільярда гривень, видатки – 240,247 мільярда гривень.

У повідомленні зазначається, що майже дворазове збільшення доходів держбюджету в квітні зумовлене перерахуванням частини прибутку НБУ та отриманих конфіскованих коштів екс-президента Віктора Януковича.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет за січень-квітень виконано з профіцитом на рівні 38,590 мільярда гривень проти 5,077 мільярда гривень дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Доходи зведеного бюджету за звітний період становлять 323,918 мільярда гривень, видатки – 285,162 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету за підсумками 2016 року становив 70,130 мільярда гривень, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 мільярд гривень, видатки – 800 мільярдів гривень, граничний розмір дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.