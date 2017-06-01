Путіну не потрібні реформи, його спадщиною для Росії будуть "втрачені десятиліття" - Кудрін

Стратегія розвитку Росії на період 2018-2024 років, запропонована колишнім міністром фінансів і головою ради "Центру стратегічних розробок" Олексієм Кудріним, навряд чи буде прийнята в нинішньому вигляді, повідомляє Дощ з посиланням на інтерв'ю Кудріна виданню Bloomberg.

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За словами Кудріна, причина в тому, що запропоновані заходи йдуть врозріз з кремлівської моделлю централізованого управління економікою, знову збудованої Путіним, коли ціни на нафту були вдвічі вище поточних.

"Росія катастрофічно втрачає час. На жаль, розуміння про необхідність проведення структурних змін у влади формується повільно", - зазначив він.

Така модель заохочує найближче оточення влади, приводячи до виникнення групи все більш заможних прихильників, які опираються будь-яким змінам, заявив Кудрін в інтерв'ю агентству. Він назвав останні 10 років "втраченим десятиліттям для Росії" через те, що середній темп зростання економіки становило близько 1% на рік при тому, що під час перших двох термінів правління Путіна показник становив 7%.

Кудрін представив свою стратегію 30 травня - напередодні щорічної зустрічі президента з інвесторами в Санкт-Петербурзі. Він запропонував не збільшувати податки протягом шести років, підвищити пенсійний вік, зменшити роль держави в економіці, збільшити інвестиції в освіту та розширити доступ до технологій.

В ході наради Путін заявив, що готовий розглядати пропозиції від усіх команд, розповів Кудрін. За його словами, терміни прийняття єдиного документа з розвитку країни не позначені. Екс-міністр підкреслив, що деякі рішення можуть ухвалити до виборів 2018 року, а деякі після.