Перші суми за рішеннями судів з "Газпрому" вже стягнули - Петренко

За рішеннями судів вже стягнуто перші суми з російського газового монополіста компанії «Газпром» на території України. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в коментарі журналістам.

Читайте такожОстаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо газової суперечки України та РФ очікується наприкінці червняЗа його словами, на сьогоднішній день українські суди прийняли рішення стягнути з «Газпрому» як монополіста, який незаконно використовував своє монопольне становище, більш 172 млрд грн.

Петренко зазначив, що напрацьовані механізми «абсолютно легального стягнення коштів і майна з цієї компанії, в тому числі через механізми правової допомоги і співробітництва з іншими країнами».

Міністр повідомив, що вже зараз «заарештовано деяке майно «Газпрому», яке знаходиться на території України, - мова йде про акції компаній, де він є акціонером».

Петренко зазначив, що «вже стягнуто перші суми з «Газпрому» на території України».

«Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах. Вони будуть приємними. Але на цьому ми не будемо зупинятися, хоча ми розуміємо, що активів на 172 млрд грн на території України, які б належали «Газпрому», очевидно, немає, тому ми будемо рухатися в інші країни, де є відповідні активи і грошові кошти, і будемо ставити питання про виконання рішень українських, а в майбутньому і міжнародних рішень про стягнення з «Газпрому» заборгованості», - сказав глава Мін'юсту.

Він зазначив, що на території «вільного світу діють чіткі принципи - якщо ти програв справу, якщо ти маєш гроші або майно, то ти повинен розрахуватися, незалежно від того, як тебе називають – «Газпром» або інша компанія, і там не працює принцип великого ведмедя, який когось лякає».

Петренко сподівається, що рішення національних судів і міжнародних судів «перетворяться на конкретні стягнення з Росії, з її компаній, які порушували права українських компаній і української держави».