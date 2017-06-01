Гройсман запевняє, що рішення для продовження зростання ВВП буде знайдено

Україна знайде рішення для прискорення економічного зростання, незважаючи на втрату 1% ВВП в результаті торгової блокади окупованих територій Донбасу, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на брифінгу в Маріуполі.

"Україна за вугільної блокади втратила 1% ВВП. Але ми знайдемо рішення для продовження зростання", – сказав прем'єр.

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За словами Гройсмана, четвертий квартал 2016 року показав зростання економіки на 4,7% після багатомісячного падіння, що давало серйозні підстави сподіватися на подальші успіхи. Тим не менш, блокада внесла свої корективи в динаміку розвитку економіки і промисловості.

"Проте руки ніхто не опустив. І тому завдання уряду сьогодні – створити умови для сильної економіки. Гідна робота, гідна зарплата, конкурентний продукт – це завдання, які стоять перед нами. І ми знайдемо рішення для економічного зростання. Все, що заробимо, ми всі будемо реінвестувати в підвищення соціальних стандартів та проведення капітального ремонту країни, інвестувати в інфраструктуру, зміни в освіті, охороні здоров'я", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції – до 12,9% з 8,1%.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

За оцінками уряду, блокада коштуватиме Україні 1% ВВП економічного зростання в 2017 році.