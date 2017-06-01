Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,27 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2627,0953 (1 червня – 2631,0335)

100 EUR – 2947,3382 (1 червня – 2952,2827)

10 RUR – 4,6467 (1 червня – 4,6413)

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Як повідомляє УНІАН, 1 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,26/26,28 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4742/29,4966 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2709 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 460 угод на суму 248,16 мільйона доларів.