Канада ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною - Порошенко

Канада завершила процедури щодо ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко.

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"Сьогодні (1 червня) після згоди Палати громад і Сенату генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. З урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною і ЄС це рішення має більш ніж символічне значення", - зазначив глава держави.

"І Канада, Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна - Канада - ЄС. Після завершення всіх формальних процедур цей трикутник об'єднає три регіону на двох континентах на основі загальної прихильність ліберальним цінностям та ідеям", - додав він.

"Для України ці рішення є свідченням результативності проведених нами реформ. Це найкращий стимул для нас посилювати динаміку внутрішніх перетворень. А для наших міжнародних партнерів - потужний сигнал про зміни в Україні та відкрите запрошення до взаємовигідного співробітництва в інтересах миру, стабільності і безпеки", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 14 березня ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою, яке відкриє для вітчизняних виробників вільний доступ до 98% канадського ринку.

Угода набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн, підписів президента України та генерал-губернатора Канади, а також офіційного повідомлення країнами про ратифікацію.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після вступу в силу угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт в цю країну на 0,6 мільйона доларів щорічно, а також у середньостроковій перспективі розраховувати на додаткові інвестиції.