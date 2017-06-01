Антикризова рада громадських організацій запропонувала свій рецепт відновлення економіки та полегшення доступу бізнесу до кредитів

Антикризова рада громадських організацій України погодила пропозиції для прискорення відновлення реального сектору економіки, в тому числі, з полегшення доступу національних виробників до фінансових ресурсів.

Розгляд цих заходів очікується на засіданні Кабінету міністрів за участі Національного банку, бізнес-асоціацій та експертів.

Відкриваючи засідання Антикризової ради, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах зазначив, що за результатами п'яти місяців поточного року песимістичні прогнози виправдалися: очікуване урядом зростання ВВП в поточному році на 2% після значного падіння економіки в 2014-2015 роки - це консервації кризи і стагнація, так як країні необхідний щорічне зростання не нижче 6-7%.

«Україна потрапляє в дуже серйозну пастку: внутрішній ринок неплатоспроможний, експорт обтяжений різними проблемами, включаючи кредитування та страхування ризиків. Я вже не кажу про те, що потрібна періодична дипломатична підтримка. І ми втратили близько 50% експорту і зовнішньоторговельного обороту. Десятки, сотні, навіть тисячі підприємств в Україні залежать від того, будемо ми на зовнішньому ринку чи ні», - сказав він.

Кінах підкреслив, що Україна поступово втрачає високотехнологічні галузі без системної підтримки уряду, у зв'язку з чим необхідні додаткові антикризові заходи. Серед першочергових кроків він виділив спрощення доступу бізнесу до фінансових ресурсів, включаючи зниження вартості кредитів і підвищення довіри до банківської системи, а також вирішення проблеми безпрецедентного відпливу кваліфікованих кадрів та розробки експортної політики, включаючи створення експортно-кредитного агентства.

Президент УСПП також розкритикував проведені урядом реформи, відзначаючи, що земельна реформа загрузла в популізмі замість реальної програми з відкриття ринку землі, пенсійна реформа в черговий раз дискредитована, а пакет законопроектів по медичній реформі не має права на життя без діалогу з суспільством і професіоналами в цій галузі.

Говорячи про аграрний бізнес, який в 2016 році став драйвером зростання економіки України, зібравши рекордний урожай, Кінах зазначив, що фінансові результати АПК за минулий рік були нижчі, ніж в 2015 році, через падіння світових цін на продукцію галузі при одночасно високій залежності сектору від імпорту палива, добрив, сільгосптехніки.

«Це ще раз підтверджує те, що ми неодноразово формулювали: без програм, без конкретних стратегій, які повинні виконуватися незалежно від складу парламенту, у нас ніякого результату не буде. Але жодної програми по цим напрямкам немає, що створює для України величезну загрозу втрати позицій, поглиблення кризи та втрати незалежності. Головна мрія промисловців, підприємців і роботодавців України - щоб наш рідний уряд, держава перестали ходити по світу з простягнутою рукою, перетворюючи кожен транш Міжнародного валютного фонду в національне свято», - резюмував президент УСПП.

У свою чергу, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков зазначив, що в українських містах, на відміну від зарубіжних населених пунктів, вулиці рясніють рекламами про пропозицію роботи за кордоном.

«Ми втратили найголовніше - те, що є в країнах, які рухаються вперед, - дух підприємництва. Я ні в одному нашому місті не зустрічаю гасла: «відкривай свій бізнес – ми тобі допоможемо». І з іншого боку: приїжджаєш до наших сусідів – Туреччину, Китай, - там всі хочуть з тобою дружити, продати свій товар», - сказав він, підкреслюючи, що без промислової політики Україна не вийде на необхідні темпи зростання економіки.

Ще один учасник засідання - академік Національної академії наук України Валерій Геєць зазначив, що на тлі зростання конкуренції за ресурси в світі сподіватися на те, що прийдуть іноземні інвестори і вирішать всі проблеми України, не варто.

«Україна має власний фінансовий ресурс. В «матрацах» за різними оцінками сьогодні знаходяться десятки мільярдів доларів. Виведено з України в офшори - десятки мільярдів доларів. Сумарно за різними оцінками ми сьогодні маємо від 150 до 220 мільярдів доларів ресурсу, який накопичений, але не працює на економіку нашої країни», - сказав він.

Геєць зазначив, що для залучення внутрішніх ресурсів держави у реальний сектор економіки потрібно створити умови, а це завдання влади, які, на жаль, продовжують при прийнятті економічних рішень керуватися принципом політичної доцільності.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, у зв'язку з низкою факторів, включаючи втрату активів на окупованому Донбасі.

ВВП України в першому кварталі 2017 року порівняно з четвертим кварталом 2016 року знизився на 0,3%, порівняно з першим кварталом 2016 року – зріс на 2,4%.

ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП був нульовим.