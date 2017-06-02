Залишок грошей на рахунку Держказначейства зріс на 41%

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 червня 2017 року склав 43,872 мільярда гривень, що на 12,801 мільярда гривень, або на 41,2%, більше показника на 1 травня.

Читайте такожДержказначейство вже відшкодувало понад 11 мільярдів ПДВ за новим реєстром

Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником на початок року - 1 січня - залишок коштів на ЄКР зріс в 3 рази, порівняно з показником роком раніше - на 1 червня 2016 року - в 2,4 рази.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 травня 2017 року склав 31,071 мільярда гривень, що на 1,741 мільярда гривень, або на 5,3%, менше показника на 1 квітня.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.