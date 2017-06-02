Бюджет з початку року перевиконано за доходами на 14% – Держказначейство

Державний бюджет України в січні-травні поточного року отримав 325,770 мільярда гривень доходів, що на 13,8% більше бюджетного розпису на цей період.

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Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період на 48,6% вище показника за аналогічний період попереднього року.

У травні держбюджет отримав 65,984 мільярда гривень доходів, включаючи 41,977 мільярда гривень податкових і митних надходжень, транш прибутку Національного банку України на 5 мільярдів гривень, а також 19,368 мільярда гривень митних надходжень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-квітні поточного року отримав 259,785 мільярда гривень доходів, що на 18,9% більше бюджетного розпису на цей період.