IKEA не називає терміни відкриття своїх магазинів в Україні

Одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому - група компаній IKEA, зі штаб-квартирою в місті Делфті (Нідерланди), не називає терміни відкриття своїх магазинів в Україні.

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Про це повідомили в прес-службі компанії, відповідаючи на запит УНІАН про можливі терміни початку роботи в Україні.

"Ми постійно вивчаємо можливості розширення по всьому світу на ринках, де ми ще не присутні, а Україна - один з них. Inter IKEA Systems B. V. є власником IKEA Concept і світового франчайзера IKEA. Наше завдання - постійно розвивати концепцію IKEA і забезпечувати її успішну реалізацію на існуючих і нових ринках", - йдеться у відповіді.

З кінця травня цього року в українських ЗМІ і соціальних мережах активно обговорювалося заяву голови правління ТЦ "Мандарин Плаза" Олександра Черницького про плани IKEA вийти на український ринок. За його словами, IKEA розглядає можливість стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" площею 450 тисяч квадратних метрів в Голосіївському районі Києва, початок будівництва якого заплановано на кінець 2017 року.

Довідка УНІАН. IKEA – одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому. До IKEA Group належать виробничі підприємства, закупівельні офіси, центри комплектації і доставки замовлень покупцям, а також 315 магазинів у 27 країнах світу. Загалом підприємства IKEA Group діють на території 42 країн.