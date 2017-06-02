Україна розраховує на запуск ЗВТ з Канадою у серпні - торгпред

Україна розраховує на запуск зони вільної торгівлі з Канадою, угода про яку було ратифіковано парламентами обох країн, в серпні цього року.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

"Генерал-губернатор (Канади - УНІАН) підписав угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Після моєї зустрічі із заступником міністра торгівлі Канади, під час мого перельоту з Оттави в Торонто. Це означає, що вже зовсім скоро українські виробники одержать додаткові можливості, такі як ставка мита 0 98% товарів українського походження. Тому ми будемо максимально робити все, щоб фінальні процедури відбулися якомога швидше і з серпня цього року угода вступила в дію", - написала Микольська.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Канада слідом за Україною завершила процедури з ратифікації угоди про зону вільної торгівлі.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після вступу в силу угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт в цю країну на 0,6 мільйона доларів щорічно, а також у середньостроковій перспективі це дозволить розраховувати на додаткові інвестиції.