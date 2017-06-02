Гривня на міжбанку торгується за 26,29 за долар

У п'ятницю, 2 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,2750/26,2900 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 29,4858/29,4921 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 26,2837 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 376 угод на суму 195,68 мільйона доларів.