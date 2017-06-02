Вкладникам банку "Михайлівський" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 2 червня, відновив виплати вкладникам ліквідованого банку "Михайлівський".

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Як повідомляється на сайті фонду, для отримання виплат вкладники банку можуть до 17 липня 2017 року звертатися у відділення "Першого українського міжнародного банку".

При цьому фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній "Кредитно-інвестиційний центр" і "Інвестиційно-розрахунковий центр", що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

19 листопада минулого року набув чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.