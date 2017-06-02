Держборг України з початку року зріс до $74,3 мільярда

Державний і гарантований державою борг України за січень – квітень 2017 року зріс в доларовому еквіваленті на 3,33 мільярда доларів, або на 4,7%, – до 74,31 мільярда доларів США станом на 30 квітня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 43,16 мільярда гривень, або на 2,2%, – до 1,973 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, зростання державного та гарантованого державою боргу за квітень становив 1,95 мільярда доларів, або 2,7% в доларовому еквіваленті, 21,12 мільярда гривень, або 1,1% в гривневому еквіваленті.

У структурі боргу найбільша частка приросту припадає на заборгованість за кредитами, отриманими від міжнародних фінансових організацій, де в тому числі враховуються отримані на початку квітня четвертий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі еквіваленту 1 мільярд доларів і другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу на суму 600 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень – березень 2017 року зріс в доларовому еквіваленті на 1,38 мільярда доларів, або на 1,9%, – до 72,35 мільярда доларів США станом на 31 березня.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 22,04 мільярда гривень, або на 1,1%, – до 1,952 трильйона гривень.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трильйона гривень.