Нацбанк трохи опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2628,0938 (2 червня – 2627,0953)

100 EUR – 2947,9328 (2 червня – 2947,3382)

10 RUR – 4,6361 (2 червня – 4,6467)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,27/26,29 гривні/долар.

Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 29,6119/29,6262 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,2809 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 474 угоди на суму 252,16 мільйона доларів.