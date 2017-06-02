Нацбанк трохи опустив офіційний курс гривні
Офіційний курс НБУ на 6 червня: 100 USD – 2628,0938 гривні; 100 EUR – 2947,9328 гривні; 10 RUR – 4,6361 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2628,0938 (2 червня – 2627,0953)
100 EUR – 2947,9328 (2 червня – 2947,3382)
10 RUR – 4,6361 (2 червня – 4,6467)
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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,27/26,29 гривні/долар.
Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 29,6119/29,6262 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,2809 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 474 угоди на суму 252,16 мільйона доларів.