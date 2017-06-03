У Києві затримано фігуранта справи про привласнення 250 мільйонів гривень "Укргазбанку"

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві одного з фігурантів кримінального провадження щодо привласнення 250 млн грн державного ПАТ АБ «Укргазбанк», що створило загрозу його фінансовій стабільності. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Читайте такожСуд скасував рішення про арешт коштів державного "Укргазбанку"

"Правоохоронці встановили, що група зловмисників у 2015 році підробила листа від імені одного з керівників банку. За фальсифікованими документами ділки заволоділи частиною житлового комплексу в центральній частині Києва. Завдяки оперативному реагуванню СБ України на незаконно відчужене у держбанка майно було накладено арешт. Нерухомість повернеться у власність «Укргазбанку» після відповідного судового рішення. Затриманий правоохоронцями чоловік був активним учасником протиправної оборудки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник протягом тривалого часу ухилявся від проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом завдання збитків державному банку, та переховувався від слідчих органів. Півроку тому його було оголошено у державний розшук.

Оперативники спецслужби затримали підозрюваного в одному з київських органів реєстрування шлюбів під час подачі документів для реєстрації. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження проти колишніх посадових осіб "Укргазбанку" щодо привласнення у період 2008-2010 років кредитних коштів у розмірі 140 млн грн.

Крім того, 25 травня 2017 р. прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому заступнику голови правління «Укргазбанку» за фактом службової недбалості, що спричинила збитки на суму понад 16 млн грн.

«Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року і є одним з найбільших фінустанов за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави у 2009 році частка Міністерства фінансів у капіталі «Укргазбанку» становить 95%. У 2015 році банк отримав майже 260 млн грн прибутку.