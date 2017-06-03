ЄС планує виділити 50 мільйонів євро на відновлення Донбасу

У Європейському Союзі розглядається питання про виділення Україні додаткових €50 млн для реалізації гуманітарних проектів і відновлення міської інфраструктури на Донбасі. Про це повідомив єврокомісар Йоханнес Ган під час візиту в Широкіно Донецької області, передає прес-служба Верховної Ради.

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"Ми високо цінуємо допомогу Євросоюзу в питаннях відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів в Донбасі. Безумовно, це неоціненний внесок у вирішення гуманітарних проблем місцевих жителів, постраждалих від військової агресії Російської Федерації", - підкреслила уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.

Також повідомляється, що в цілому за останні роки Єврокомісія виділила близько €400 млн допомоги Україні, в тому числі на реалізацію гуманітарних проектів на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Трамп підписав бюджет США, який передбачає 560 мільйонів доларів допомоги Україні.