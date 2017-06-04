МВФ та Світовий банк підтримали законопроект щодо реформування пенсійної системи України

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, що був розроблений Міністерством соціальної політики України за дорученням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, крапку в переговорному процесі поставив прем’єр-міністр України, який безпосередньо брав участь в переговорах з головою місії МВФ Роном Ван Роденом.

«Результатом переговорів стало затвердження збалансованого, комплексного документу, що базується на кращому світовому досвіді та дає відповіді на ті виклики і проблеми, які гостро стоять сьогодні перед українською державою та суспільством», - сказано у повідомленні.

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Мінсоцполітики також висловило подяку професіоналам з МВФ та Світового банку за допомогу у роботі над зазначеним законопроектом.

У листі МВФ, оприлюдненому на Урядовому порталі, зокрема, зазначається, що «за підсумками наших на цьому тижні подальших обговорень ми висловлюємо свою підтримку законопроекту у його поточній формі. Наразі буде важливо отримати парламентську підтримку цьому законопроекту, зберігши в ньому всі засадничі елементи реформи, щодо яких ми досягли порозуміння».

Своєю чергою у листі директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен зазначила, що «проект закону являє собою значне зусилля для всебічного реформування української пенсійної системи, щоб повернути систему на сталий фіскальний шлях, забезпечити соціальну справедливість, а також зміцнити стимули для участі у ній».

Нагадується, що 31 травня під час засідання уряду міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про підтримку законопроекту щодо реформування пенсійної системи Світовим банком, про що міністерство було поінформовано відповідним листом.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 17 травня схвалив законопроект про пенсійну реформу і направив його на розгляд Національної ради реформ при президенті України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року здійснити підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн, а також скасувати оподаткування пенсій пенсіонерів, які працюють.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак запроваджує вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. За умови стажу від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, за умови стажу менш як 15 років - у 65 років. Водночас люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься з огляду на рівень доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість купівлі до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 тис. 896 грн.

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Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій, яка прив'язує його до обсягу внесків до Пенсійного фонду протягом життя.