Долар впав до 6-тижневого мінімуму в очікуванні виборів у Британії та засідання ЄЦБ

На світових торгах у вівторок, 6 червня, долар опустився до мінімуму шести тижнів до ієни на тлі посилення обережності напередодні парламентських виборів у Великій Британії, засідання Європейського центробанку і свідчень колишнього директора ФБР Джеймса Комі в Сенаті США, передає Reuters.

Так, з початку торгів курс долара знизився на 0,6% до 109,770 ієни - мінімуму з 25 квітня.

Фунт стерлінгів дещо підріс - до $1,2929.

Євро відновив втрати, додавши 0,2% - до $1,1273, знову наблизившись до 7-місячного піку в $1,1285, досягнутого 2 червня.

Зростання єдиної європейської валюти сповільнилося, оскільки ринок знаходиться в режимі очікування напередодні засідання ЄЦБ, за підсумками якого регулятор, ймовірно, ще трохи наблизиться до згортання масштабних монетарних стимулів.

Індекс долара опустився до 96,596 - мінімуму з 9 листопада.

"Важко виділити один фактор, але вибори в Сполученому Королівстві і виступ Комі відбудуться в один і той же день, четвер, що змушує ринок нервувати", - сказав Барт Вакабаясі з State Street Bank в Токіо.

Комі, екс-глава ФБР, звільнений президентом США Дональдом Трампом у травні, відповість на запитання сенатського Комітету з розвідки про те, чи намагався республіканець переконати його відмовитися від розслідування зв'язків свого передвиборчого штабу з Росією.

Свіже опитування, проведене дослідницькою фірмою Survation для телеканалу ITV напередодні виборів у Британії, показало, що відрив прем'єр-міністра Терези Мей від лейбористів становить лише 1 відсотковий пункт.