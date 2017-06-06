Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,28 за долар

Офіційний курс НБУ на 6 червня: 100 USD – 2628,0938 гривні; 100 EUR – 2947,9328 гривні; 10 RUR – 4,6361 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: Читайте такожНацбанк скасував кілька валютних обмежень 100 USD США – 2628,0938 (2 червня – 2627,0953) 100 EUR – 2947,9328 (2 червня – 2947,3382) 10 RUR – 4,6361 (2 червня – 4,6467)

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