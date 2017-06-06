Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк поліпшив прогноз зростання української економіки в 2018 році до 3,5% з 3%, а в 2019 році - до 4% з 3%, зберігши при цьому прогноз зростання на поточний рік на рівні 2%. Про це повідомляється в звіті, опублікованому Світовим банком (СБ).

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Згідно зі звітом, зусилля уряду України щодо стабілізації економічної ситуації, що підтримуються міжнародними фінансовими інститутами, дозволили вже в 2016 році перейти до зростання ВВП у 2,3%.

При цьому в СБ відзначили, що ситуація на світових сировинних ринках стабілізувалася і може послужити підтримкою економічного зростання в країнах, що розвиваються, а також сприяти пом'якшення монетарної політики.

У той же час, негативними факторами для економіки України можуть стати обмеження попиту від домогосподарств, а також торгова блокада окупованих територій Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. При цьому зростання ВВП в 2018 році прогнозується на рівні 3%, в 2019 році – 3,6%, а в 2020 році – 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018-му – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.