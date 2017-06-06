ДФС відзвітувала про результати підвищення мінімалки роботодавцями

За результатами проведеної представниками Державної фіскальної служби України в січні-квітні індивідуальної роз'яснювальної роботи з роботодавцями 8,4 тисячі з них підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам.

Читайте такожФіскальна служба очікує зростання податкових надходжень на 28%

Як повідомляється на сайті ДФС, в результаті такого підвищення у бюджет надійшло 58,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому до органів прокуратури спрямовано матеріали та відомості щодо 342 підприємств, на яких виплата заробітної плати проводилась у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

У повідомленні наголошується, що також погашено заборгованість по заробітній платі на загальну суму 475,6 мільйона гривень, в результаті чого до бюджету надійшло 47,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 220,9 мільйона гривень єдиного внеску. В органи прокуратури направлено матеріали стосовно 37 юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість із виплати заробітної плати.

За оцінками ДФС, за підсумками перевірок з початку року порушення податкового законодавства встановлено у 67% перевірених платників, до бюджету донараховано понад 111 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, понад 25 мільйонів гривень єдиного внеску та майже 8 мільйонів гривень військового збору.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3200 гривень. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, складе понад 40 мільярдів гривень.

Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, за виплату зарплат "у конверті" передбачається штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.