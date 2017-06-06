ПриватБанк попередив про можливі збої через регламентні роботи

Націоналізований "ПриватБанк" попередив клієнтів про можливі збої в роботі мережі банкоматів, терміналів та електронного банкінгу у вівторок, 6 червня, у зв'язку з проведенням поточних регламентних робіт.

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Як повідомила прес-служба банку, можливі технічні збої будуть ліквідовані в найкоротший час ІТ-службою банку.

Банк приніс вибачення клієнтам за можливі короткотривалі незручності.

Згодом у прес-службі "Приватбанку" повідомили, що фахівці фінустанови успішно завершили проведення регламентних робіт, та мережу відділень, банкоматів, терміналів та електронного банкінгу Приват24 обслуговує клієнтів у звичайному режимі.

Банк зазначив, що проведення регламентних робіт необхідно для забезпечення стабільної роботи систем при постійно зростаючій навантаженні та кількості проведених операцій, оскільки на сьогодні банк щоденно забезпечує проведення понад 2,5 мільйона платежів клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України - ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.