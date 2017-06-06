Фонд гарантування змінив ліквідаторів у низці банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінив своїх представників, уповноважених на ліквідацію фінустанов, в семи банках.

Читайте такожНБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідатором у «БГ Банку» став Ілля Луньо, у банку «Демарк» - Віталій Паламарчук, в «Євробанку» - Ірина Ларченко, в банках «Аксіома», «Актабанк», «Меліор Банк» і «Інтеркредитбанк» - Віктор Куліш.

Пізніше Фонд гарантування повідомив про зміну ліквідаторів ще в дев'яти банках, включаючи «Унікомбанк», «Національний кредит», «Софійський», «Форум», «Актив-банк», «Брокбізнесбанк», «Енергобанк», «Артем-банк», «Національні інвестиції».

Крім того, Фонд гарантування змінив тимчасового адміністратора «Родовід Банку» і з 6 червня передав ці повноваження Андрію Шевченку.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків, у тому числі шести – з початку 2017 року.