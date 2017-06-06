Гривня "відвоювала" в долара кілька копійок

У вівторок, 6 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,24/26,26 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5147/29,5316 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4621/0,4627 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,2497 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 230 угод на суму 123,78 мільйона доларів.