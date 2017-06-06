Саудівським банкам заборонили операції з катарським ріалом - ЗМІ

Центробанк Саудівської Аравії віддав розпорядження припинити всі операції банків королівства з фінансовими організаціями Катару в національній катарської валюті, ріалах, повідомляє Росбалт з посиланням на телеканал Al Arabiya.

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"Крім того, з ранку вівторка фінансові установи Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) заморозили свої транзакції в катарських ріалах і призупинили обмінні операції з купівлі-продажу національної валюти Катару. Досі, однак, офіційної заяви Центробанку ОАЕ з цього приводу не надходило", - зазначає ТАСС.

У свою чергу, Бахрейн також вирішив призупинити фінансові відносини місцевих фінустанов з Катаром. За інформацією, що надходить, офіційно ці заходи буде вжито в країні з наступного четверга.

Раніше сьогодні стало відомо, що нафтові порти Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, припинили сполучення з усіма суднами під прапором Катару, а також із суднами, що йдуть або відправляються в Катар.

PPA є структурою, що відповідає за нагляд і регулювання операцій на нафтових портах, що використовуються Національною нафтовою компанією Абу-Дабі, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) для поставок своєї продукції на міжнародний ринок, нагадує РИА "Новости".

"Абу-Дабі, емірат ОАЕ, наклав заборону на доступ до всіх своїх нафтових портів всім суднам під прапором Катару і будь-яким судам, котрі збираються в Катар або з Катару", - зазначає агентство Bloomberg.

У понеділок Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн та ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху в підтримці терористичних організацій та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Влади східної частини Лівії, Ємену, а також Мальдіви і Маврикій згодом теж заявили про розрив відносин з Катаром. Деякі країни припинили морське і авіасполучення з Катаром, вислали його дипломатів та підданих. Влада Катару висловила співчуття з цього приводу і назвала рішення зарубіжних партнерів необґрунтованими.