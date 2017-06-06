НБУ запасається валютою: купив у банків більше $42 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 6 червня, купив у банків 42,2 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,2495 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 42,4 млн дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 15:00 становив 26,2467 грн/дол., учасники ринку уклали 420 угод на 309,7 млн дол.