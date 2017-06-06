Нацбанк відзвітував про міжнародні резерви України

Міжнародні резерви України на 1 червня 2017 року становили 17,618 млрд дол. США (в еквіваленті), що на 3% вище показника на 1 травня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, з початку року резерви зросли на 14%.

За інформацією НБУ, зростання резервів у травні відбулося за рахунок купівлі регулятором валюти на міжбанківському валютному ринку на 521,2 млн дол., а також надходжень на користь уряду від розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики на 38,1 млн дол. і коштів від Єврокомісії в розмірі 8 млн євро.

Водночас, за інформацією Нацбанку, з резервів у травні були проведені платежі з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті на 158,6 млн дол. Ще 71,8 млн дол. було направлено на платежі уряду і Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду.

Також повідомляється, що станом на 1 червня обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 квітня 2017 року одержав черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в еквіваленті 1 млрд дол., що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

За прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 21,1 млрд дол. на кінець 2017 року і 26,2 млрд дол. на кінець 2018 року, при цьому визначальним фактором для прогнозу залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання пов'язаного з програмою МВФ фінансування.