Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2624.6584 (6 червня – 2628.0938)

100 EUR – 2954.8404 (6 червня – 2947.9328)

10 RUR – 4.6311 (6 червня – 4.6361)

У вівторок, 6 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,2400/26,2550 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,5646/29,5815 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4628/0,4634 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2466 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 452 угоди на суму 316,68 млн дол.