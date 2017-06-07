Ганебна поразка Газпрому та катарська криза: головні економічні події тижня (інфографіка)

Що стосується світової економіки, то уже дев’ять країн оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху у підтримці терористичних організацій і дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

Читайте також"Дипломатія в мережі: Twitter Трампа "надихнув" арабські країни на розрив з Катаром - ЗМІ

У дайджесті економічних новин за минулий тиждень, створеному аналітиками Corestone Corp., зазначається, що Україна опустилася на одну позицію у рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік світу (рейтинг Інституту менеджменту (IMD, Швейцарія). Минулого року вона займала 59 місце, тепер 60.

Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2017 року склала 6 659 гривень, збільшившись порівняно з квітнем минулого року на 36%.

Заборгованість населення за комунальні послуги скоротилася на 14% і становить 18,793 млрд грн.

Читайте такожНайвищий рівень розрахунків за комуналку у споживачів, які не користуються субсидіями - НКРЕКП

У той же час Світовий банк поліпшив прогноз зростання української економіки у 2018 році до 3,5% з 3%, а в 2019 році – до 4% проти 3%. А державний бюджет завершив квітень із профіцитом у 29,2 мільярда гривень.