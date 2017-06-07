Міжнародна фінансова корпорація надасть перший кредит у гривні

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть перший кредит у національній валюті України терміном на 8 років на суму 400 млн грн (близько 15 млн дол.) компанії «Ашан Рітейл» (Auchan Retail).

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Як повідомила прес-служба IFC, кредит призначений для підтримки довгострокової інвестиційної програми компанії в Україні, що допоможе підтримати місцевих виробників та сприятиме вдосконаленню стандартів діяльності сектора роздрібної торгівлі в Україні.

Голова регіонального офісу IFC в Україні та Білорусі Джейсон Пеллмар (Jason Pellmar) назвав угоду знаковою для програми гривневого фінансування в Україні. «Тепер ми готові розгорнути програму надання індивідуалізованих фінансових продуктів українським клієнтам з різних секторів економіки і допомагати продовжувати терміни фінансування в гривні, що є надзвичайно важливим для модернізації економіки та підтримки зростання», - пояснив він.

У свою чергу, фінансовий директор «Ашан Рітейл» в Україні Мішель Ларів'єр (Michel Lariviеre) зазначив, що нова інвестиція IFC допоможе компанії мінімізувати валютні ризики. «Вона також дасть потужний поштовх для розвитку цього сектора в Україні, оскільки ми продовжуємо співпрацювати в питанні підвищення безпеки харчової продукції і допомагаємо відкривати нові можливості для невеликих виробників», - сказав він.

Довідка УНІАН. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - підрозділ Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку і фокусується на приватному секторі країн, що розвиваються. У 2016 фінансовому році обсяг довгострокових інвестицій IFC в країнах досяг 19 млрд дол.

«Ашан Рітейл» (Auchan Retail) входить до складу «Ашан Холдингу» і об'єднує канали продажу продовольчих товарів: гіпермаркети, супермаркети і е-комерція.