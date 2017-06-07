Долар і євро дешевшають на міжбанку

У середу, 7 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,1950 / 26,2150 грн / дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,5195 / 29,5394 грн / євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4624 / 0,4633 грн / рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,2087 грн / дол., учасники ринку на цей час уклали 248 угод на суму 106,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,2400/26,2550 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,5646/29,5815 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4628/0,4634 грн/рубль.